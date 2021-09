O impacto do 5G no Brasil

André Sarcinelli, CTO da Claro, fala sobre novos serviços que devem surgir com a adoção da tecnologia, aborda a melhor arquitetura de rede a ser utilizada e avalia o conceito de “operator as a service”

Bem-vindo ao segundo episódio do Expresso Talks. Nele você encontra entrevistas em vídeo com convidados que são decisores nas maiores empresas de telecom, especialistas em inovação e analistas que acompanham de perto o mercado de tecnologia no Brasil e no mundo.

PUBLICIDADE

Neste novo episódio os apresentadores Solange Calvo e Samir Vani batem um papo com André Sarcinelli, CTO da Claro, sobre 5G. Formado em engenharia elétrica pela Inatel, com MBA em gestão estratégica pela FGV, Sarcinelli também foi diretor da Ericsson para a região da América Latina e tem grande conhecimento sobre a nova tecnologia.

Na Claro, Sarcinelli é responsável por monitorar novas tecnologias e avaliar seu potencial para a criação de novos produtos e serviços, selecionando projetos de pesquisa para garantir que eles sejam capazes de agregar valor à empresa e oferecer a maior taxa de retorno à companhia. Não deixe de assistir!