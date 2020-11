O impacto da LGPD nos ISPs encerra o Congresso INOVAtic no dia 27

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O painel começará às 14h30 e conta com a participação de Carlos Henrique Azevedo, da Abrint; Gustavo Artese, da Viseu Advogados; e Marina Pitta da Coalizão Direitos na Rede. Será mediada por Jorge Bittar, da Fundação Perseu Abramo.

Com a constituição da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), dezenas de questões que afetam a proteção individual dos dados digitais começarão a ser regulamentadas no próximo ano. Mas a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) conta com inúmeras cláusulas autoaplicáveis que já começam a afetar o dia a dia das empresas.

Como os operadores regionais de banda larga deverão se preparar para as novas regras e de que forma elas impactam os seus negócios será o assunto da Mesa Redonda que vai acontecer a partir das 14h30 no dia 27 de Novembro, durante o Congresso INOVAtic 2020, que tem como tema geral “ISPs prontos para o Novo Salto”.

Coordenada por Jorge Bittar, diretor da Fundação Perseu Abramo, a Mesa conta com a presença confirmada de Carlos Henrique Azevedo, advogado da Abrint; Gustavo Artese, sócio do escritório Viseu Advogados; e Marina Pitta, integrante da Coalização Direitos na Rede.

Feira

A INOVatic 2020 tem também uma feira virtual, com importantes fornecedores de tecnologia e prestadores de serviços. Participam da Feira com stands e programação de apresentação de suas soluções as empresas Padtec, Um Telecom, Nic.br, Fibracem, Arsitec, Uhau, Turner, Algar Telecom.

As inscrições são gratuitas. Acesse aqui.