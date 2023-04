O futuro do dinheiro digital passa pelo Digital Money Meeting

Os principais nomes dos setores financeiro e digital se encontram na terceira edição do Digital Money Meeting, dia 12 de abril, em São Paulo. Voltado a dirigentes de bancos comerciais, fintechs e seguradoras, executivos de empresas de conectividade e digitalização, entre outros agentes do ecossistema tecnológico financeiro, o evento terá transmissão online e participação presencial com inscrição gratuita.

Serão cinco painéis temáticos e duas palestras ao longo do dia. Confira a programação.

09:30 | 10:45 – Painel: Banking as a Service e Inteligência Artificial – Tecnologias que estão mudando os serviços do sistema financeiro.

Com mediação de Elias Sfeir, Presidente Executivo da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), o primeiro painel traz ao debate as novas tecnologias, como Inteligência Artificial e Banking as a Service, e de que forma podem auxiliar as fintechs e grandes bancos a ganhar agilidade e oferecer melhores produtos aos clientes. Participam da mesa Felipe Carvalho da Silva, Gerente Executivo de Políticas de Crédito do Banco Inter; Pedro Bramont, Diretor de Negócios Digitais & Open Finance do Banco do Brasil; Matheus Neto, Gerente de Soluções de Hardware da Diebold Nixdorf; e Thiago Zaninotti, CTO da Celcoin.

10:45 | 11:00 – Palestra: ESG: Um balanço das iniciativas do sistema financeiro e os desafios deste ano

Keynote speaker: Carolina Gladyer Rabelo, Diretora Jurídica, Governança e Educação Executiva da Associação Brasileira de Bancos (ABBC)

11:00 | 12:45 – Painel: Real Digital, Tokenização e Criptomoedas – Quais os rumos já tomados e a seguir?

Mesmo com a grande volatilidade das criptomoedas no Brasil e no mundo, o Banco Central avança com a proposta de implementação do Real Digital, cripto que já vem sendo testada na mais recente edição do LIFT Challenge. Sob o comando de José Luiz Rodrigues, sócio titular da JLRodrigues & Consultores Associados e Presidente do Conselho da ABFintechs, o painel com as participações de André Costa, CEO da Use Telecom; Boaventura Davila, Diretor para o setor de Serviços Financeiros da Accenture; Fabricio Tota, Diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin; e Rafael Bianchini, Coordenador da Subdivisão de Regulamentação e Prospecção de Riscos Financeiros de Infraestruturas do Mercado Financeiro do Banco Central.

14:15 | 15:30 – Painel: As alternativas do crédito a partir do Open Finance

De que forma os grandes bancos e as fintechs estão aproveitando o Open Finance para criar ofertas de novos produtos e aprimorar aqueles que já existem, seja para pessoas físicas ou jurídicas? Para falar sobre as alternativas de crédito, o terceiro painel reúne Alexandre Pinto, VP de Produtos para Serviços de Banking da Pismo; Karen Machado, Gerente executiva de Open Banking do Banco do Brasil; Marcelo Carvalho, CEO da Provu; Márcia Usami, diretora de Credit Services da Serasa Experian Márcio Alexandre, Superintende de Arquitetura e Governança de TI do Sicoob, sob mediação de Luigi Iervolino, Líder do Centro de Excelência em Open Finance da BIP Brasil.

15:30 |15:45 – Palestra

Keynote Speaker: Mauricio Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros da Claro e Claro Pay

15:45 | 16:45 – Painel: 5G e Sistema Financeiro – Muito Além da conectividade

Operadoras de telecom e bancos já se preparam para conectar agências ao 5G. Marcos Ferrari, Presidente da Conexis Brasil Digital, conversa com Carol Conway, Diretora-Presidente da Abranet, Wilson Cardoso, CTO para Brasil e América Latina da Nokia, e Mauricio Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros da Claro e Claro Pay, para tratar das diferentes ofertas de serviços a partir das novas tecnologias móveis, APIs, bancarização e soluções do 5G

16:45 | 17:45 – As transformações no mercado de seguros

O último painel do Digital Money Meeting abordará as possibilidades que o Open Finance traz para o segmento de seguros: como insurtechs, open insurance e sandbox regulatório transformam a relação entre empresas e consumidores? Participam da mesa, mediada por Carlos Augusto Oliveira, CEO da Certdox, Bruno Alves, Diretor de Estratégia e Tecnologia da BB Seguros; Gustavo Leança, Líder de Soluções para Seguros da Capgemini Brasil; Tatiany Martins, Diretora comercial da Pitzi; e Ricardo Saponara, Líder da Prática de Prevenção à Fraudes, Abusos, Desperdícios e Crimes Financeiros para as Américas do SAS.

O Digital Money Meeting é uma realização da Bit Social e Momento Editorial.

Data: 12 de abril, em formato híbrido

Local: Hotel Meliá Ibirapuera – Av. Ibirapuera, 2.534 – Moema – São Paulo/SP

Patrocínio Black: Claro e Embratel

Patrocínio Gold: SAS

Patrocínio White Plus: Use