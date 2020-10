O dilema dos fundos setoriais em Live Tele.Síntese no dia 26 de outubro

Artur Coimbra, do Minicom, e Marcos Ferrari, da Conexis Brasil Digital, participam do bate-papo, que começa às 14h30.

As telecomunicações são serviços essenciais que cresceram de importância social frente à pandemia que assolou o globo e o Brasil. Apesar de as suas redes e sistemas terem conseguido minimizar o isolamento e permitido que as pessoas mantivessem-se produtivas, além de terem acesso à educação e lazer, o uso dos recursos dos fundos setoriais – entre eles o Fust (Fundo de Universalização) – continua a ser uma reivindicação recorrente para a diminuição do gap daqueles que não tiveram e não têm acesso ao conhecimento digital. Reivindicação que não se viabiliza.

Para se avançar em busca de uma saída, o Tele.Síntese promove, em sua última Live de outubro, o debate sobre “Fundos Setoriais e a Internet para Baixa Renda”. Participarão do debate e da formulação de propostas o diretor do Departamento de Aprimoramento de Investimentos em Telecomunicações do Minicom, Artur Coimbra; e o presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.

As Lives Tele.Síntese começam sempre às 14h3om e têm uma hora de duração. As inscrições podem ser feitas aqui: https://www.sympla.com.br/lives-telesintese-2020__881970