O Brasil é faminto de crédito e giga

A TIM optou por formalizar parceria com a fintech C6 para ingressar no mercado financeiro depois de avaliar que o Brasil apresenta um cenário único, com concentração bancária de um lado e milhares de fintechs e outro; e um grande número de pessoas desbancarizadas, mas digitalizadas.

“A nossa estratégia é fazer ofertas e oferecer soluções conjuntas com o banco digital para trazer a melhor experiência para o consumidor final”, afirmou Renato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil.

