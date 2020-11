O avanço da IoT no país é o tema da live Tele.Síntese desta segunda, 16

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Para o debate, confirmaram presença Gabriel Fiuza, do Ministério da Economia; Carlos Lauria, da Huawei; Eduardo Polidoro, da Claro, e Marcos Ferrarri, da Conexis Brasil Digital

A importância do mercado da Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) para o Brasil e como viabilizá-lo serão amplamente debatidos na live Tele.Síntese de segunda-feira, 16. As receitas que essa atividade já gerou e a potencialidade para 2021, quando provavelmente a desoneração dos dispositivos estiver em vigor, também serão analisadas pelos convidados, assim como a importância do 5G para a difusão dessa tecnologia.

Para apresentar propostas de novas políticas públicas para esse mercado, foi convidado o subsecretário de Regulação e Mercado da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, do Ministério da Economia, Gabriel Fiuza de Bragança. Para falar sobre as apostas da Huawei no mercado de IoT brasileiro, foi convidado o diretor de Relações Institucionais e Assuntos Regulatórios da companhia, Carlos Lauria.

Já para abordar assuntos como segurança de rede, consumo de dados e os investimentos necessários pelas operadoras, foi convidado o diretor de Negócios de IoT da Claro, Eduardo Polidoro. Enquanto o presidente da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, vai comentar as recomendações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em relatório divulgado recentemente, que a Anatel reveja as regras para roaming permanente, autorizando essa modalidade no Brasil, entrou outros temas.

Os debates começam pontualmente às 14h30. As inscrições podem ser feitas aqui.