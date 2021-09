O 5G e a disputa pela presidência da Anatel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Carlos Baigorri, tido como nome certo para a presidência da Anatel, ganha uma fortíssima concorrente: a atual secretária-executiva do Mcom, Estella Dantas.

O xadrez que envolve o “maior leilão de espectro da história da Anatel”, e possivelmente do mundo, não é apenas econômico, regulatório ou macro político. Diz respeito também à liderança da agência reguladora pelos próximos anos e em quem irá se destacar e “ficar bem na foto” no momento em que o leilão do 5G ocorrer.

PUBLICIDADE

Uma coisa é certa: o atual presidente da Anatel, Leonardo de Morais, que construiu o projeto de realização desse leilão desde 2019, quando o anunciou pela primeira a sua intenção de fazê-lo no Mobile World Congress em fevereiro daquele ano, estará fora da foto. Seu mandato acaba em 4 de novembro, e, se o edital for votado na reunião de 30 de setembro (o que ainda é uma hipótese muito distante), o leilão só acontece depois de sua saída.

Sem presidente, conduzirá o leilão o presidente interino, o conselheiro Emmanoel Campelo, que não faz parte da tríade majoritária da Anatel. Tinha-se como certo que o relator que viabilizou o leilão conforme pretendeu o ministro Fábio Farias, Carlos Baigorri, seria o escolhido certo para a presidência da Anatel.

Mas Baigorri enfrenta, agora, uma candidata fortíssima: a atual secretária-executiva do MCom, a jornalista Estella Dantas, e conterrânea do ministro. Nessa disputa, o “timing” do leilão também é importante. Isso porque, para Estella assumir a presidência e liderar o leilão, terá que ser indicada, sabatinada e aprovada pelo Senado Federal nos primeiros dias de novembro.

Se não houver tempo hábil para tanto, Estella não iria para a Anatel, abrindo a vaga no conselho para dois outros candidatos: Artur Coimbra (atual secretário de Telecomunicações) e Abrão Balbino (atual superintendente de Competição). Para aplainar esta disputa, que pode estar atrelada ao lançamento do edital, poderia surgir, então, um terceiro nome – o de Vicente Aquino, que é parceiro de Faria e companheiro da maioria dos dirigentes da Anatel. A conferir os próximos movimentos.