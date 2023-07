NVIDIA e IPV7 fazem aliança para impulsionar Inteligência Artificial (IA)

A IPV7 anuncia aliança estratégica com a NVIDIA para impulsionar os mais recentes avanços em IA, Data Science, Machine Learning e Redes Neurais, visando desenvolver soluções inovadoras para o setor de telecomunicações. A IPV7 é uma empresa nacional especializada em engenharia, auditoria, consultoria técnica, gerenciamento e monitoramento avançado de redes multisserviços e a NVIDIA é uma gigante global de tecnologia cujo seu valor de mercado já ultrapassa US$1 trilhão .

“Nosso objetivo é equipar empresas de telecomunicações, sejam provedores de internet ou operadoras, com acesso às principais tecnologias de Inteligência Artificial, Machine Learning e Redes Neurais. Essa colaboração tem como propósito oferecer soluções em software capazes de resolver problemas altamente complexos, permitindo que as empresas operem com maior eficiência e ofereçam serviços inovadores aos seus clientes”, afirma Jonathan Fratta, diretor de inteligência de mercado da IPV7.

O cerne dessa aliança estratégica entre a IPV7 e a NVIDIA reside no objetivo compartilhado de impulsionar a fronteira da inovação no setor de telecomunicações. Com os avanços em estudos e projetos, as possibilidades de melhorar a eficiência, velocidade e qualidade dos serviços de telecomunicações aumentam a cada dia. E com a IPV7 e a NVIDIA trabalhando juntas, essas possibilidades estão prontas para se tornar realidade por meio do projeto NIIS (Network Intelligence Infrastructure Services). O projeto visa unir o gerenciamento da rede física com a rede lógica, utilizando todo o poder da IA, Machine Learning e Redes Neurais para realizar inventários e documentações automatizados da rede. Isso resultará no aumento da performance das redes lógicas, otimização do tráfego de dados, redução de perda de pacotes, diminuição da latência, entre outros.

“A colaboração com a IPV7 vai além de uma parceria tecnológica. Trata-se da criação de um ambiente propício para a prosperidade da inovação, resultando em avanços significativos para todo o setor de telecomunicações”, diz Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina. “Estamos preparados e confiantes de que poderemos contribuir positivamente para os projetos idealizados pela IPV7, a fim de resolver grandes desafios e problemas do setor, impulsionando uma transformação que também irá sustentar as tendências de aplicações em tecnologias 5G e IoT,” completa.

“Atualmente, as empresas gastam milhões de reais para documentar e manter suas redes atualizadas, perdem dinheiro por falta de automatização no gerenciamento de tráfego e enfrentam problemas técnicos que resultam em perda de clientes devido à falta de conhecimento sobre o potencial de portas disponíveis em cada região, estes exemplos são uma pequena parte dos inúmeros problemas que serão resolvidos com essas soluções que estamos desenvolvendo”, afirma Droander Martins, CEO do grupo IPV7.