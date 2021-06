Nvidia colhe bons resultados da aposta em Inteligência Artificial

A companhia de placas eletrônicas obteve uma receita recorde no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022, de US$ 5,66 bilhões, com destaque para área de data center que faturou US$ 2,05 bilhões

A Nvidia, fabricante de componentes computacionais famosa pelas placas gráficas, apresentou receita recorde no primeiro trimestre de seu ano fiscal de 2022, encerrado em 2 de maio, de US$ 5,66 bilhões. Isso representa 84% a mais do que no ano anterior e 13% a mais em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido do trimestre foi de US$ 1,91 bilhão, trazendo um crescimento maior que 100% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Um dos destaques foi o setor de data center. Ele obteve receita recorde de US$ 2,05 bilhões, um crescimento de 79% comparado ao ano anterior.

Neste trimestre, a companhia ainda revelou a Nvidia Grace, primeira CPU de data center baseada em Arm, projetado para inteligência artificial em escala gigante. A companhia introduziu ainda outras ferramentas com estratégia IA, como a unidade de processamento de dados Nvidia BlueField-3 DPU, os GPUs Nvidia A30 e A10, a estrutura de segurança cibernética Nvidia Morpheus AI.

“Nosso negócio de data center continua a se expandir à medida que as indústrias mundiais adotam a plataformas NVIDIA de Inteligência Artificial para processar visão computacional, IA de conversação, compreensão de linguagem natural e sistemas de recomendação”, afirmou Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia.

Outro destaque do trimestre foi o setor de Visualização Profissional, que alcançou a receita recorde de US$ 372 milhões no primeiro trimestre de 2022. Com isso, houve um aumento de 21% em relação ao ano anterior e ao trimestre anterior. Na área, a Nvidia apresentou o GANverse3D, um modelo de IA para a criação de modelos de objetos 3D a partir de imagens 2D padrão.

A área Automotiva não teve resultados animadores, com uma queda de 1% em relação ao ano anterior, mas aumento de 6% em relação ao trimestre anterior. A receita do setor chegou a US$ 154 milhões. A perspectiva da NVIDIA para o segundo trimestre fiscal de 2022 é US$ 6,30 bilhões, mais ou menos 2%. (Com assessoria de imprensa)