Número de Agtechs mais que dobra na pandemia e chega a 2.402

O diretor de Inovação do Ministério da Agricultura, Cleber Soares, adiantou em evento hoje, 13, algumas das informações obtidas pelo Radar AgTech 2020, que mapeia as startups do agronegócio. De acordo com a pesquisa, o número de AgTechs chegou a exatamente 2.402. Isso representa mais que o dobro das startups de agronegócio registradas de 2019. No AgTech Radar daquele ano, foram contabilizadas apenas 1125 AgTechs.

Segundo Cleber Soares, a razão por trás desse aumento é a transformação digital. A maioria das AgTechs trabalham direta ou indiretamente com a digitalização. A pesquisa será lançada no dia 28 de abril. O cadastramento de startups no Radar AgTech para 2020 terminou em novembro de 2020.

Por sua vez, Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, disse ter a percepção que grande parte da expansão das AgTechs vem de foodtechs e biotechs. O secretário ainda afirmou que a Internet das Coisas (IoT) continuará a ser prioridade por uma ou duas décadas.