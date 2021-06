Novo Windows 11 vai rodar aplicativos Android

A Microsoft anunciou hoje, 24, que lançará no final do ano, a tempo do Natal, o Windows 11, nova iteração do sistema operacional doméstico mais utilizado do mundo. O sistema poderá ser baixado e testado por pessoas escolhidas pela empresa a partir da próxima semana.

O novo software traz mudanças visuais e de suas entranhas. O botão iniciar, que a empresa tentou retirar do Windows 8, levando a um grande fiasco, está presente. Mas em vez de ficar no canto esquerdo da tela, onde se encontra desde 1995, agora aparece centralizado na barra de tarefas.

Também aposta no crescimento do home office, com a integração de sua plataforma de comunicações Teams ao sistema. E na versatilidade, pois poderá equipar diferentes formatos de dispositivos, entre desktops, notebooks, tablets, aparelhos com duas telas.

A companhia também promete chacoalhar o mercado de aplicativos. Em primeiro lugar, sua loja de apps terá taxação progressiva. Desenvolvedores de apps pagarão 15% das receitas. Os de games, 12%. E quem tiver sistemas de comercialização in-app, não precisa pagar nada sobre essas transações.

Além disso, o sistema operacional vai rodar não apenas programas feitos para Windows, mas diferentes linguagens de programação. Inclusive, rodará app para Android. Os apps do tipo poderão ser buscados na Microsoft Store e comprados via Amazon App Store.