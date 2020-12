Novo Webex da Cisco terá streaming ao vivo para até 100 mil pessoas

O aumento da quantidade de pessoas trabalhando remotamente levou a Cisco a realizar uma série de mudanças na plataforma Webex, cuja nova versão foi lançada hoje, 8, em todo o mundo. O novo software traz pelo menos 50 novos recursos, e novos serão adicionados até o final do ano, como a capacidade de realizar live streaming para até 100 mil pessoas conectadas simultaneamente. A empresa também anunciou aparelhos de videoconferência e uma parceria para integração com o Facebook.

Entre os recursos do novo Webex, estão disponíveis desde já:

– Cancelamento de ruído e aprimoramento da fala: o Webex automaticamente detecta e cancela ruídos comuns

– Transcrições e legenda (em inglês): as transcrições podem ser pesquisadas, e os membros do time que perderam uma reunião podem se inteirar rapidamente

– Highlights e lista de tarefas: Webex Assistant criará isso a partir de um comando de voz.

– Layouts de vídeo aprimorados: Quem você quer ver? Você pode mudar o layout do seu video com um simples controle “deslizando” a tela.

– Webex Huddle: Rapidamente chame membros específicos do time com um simples clique. Não é preciso agendar a reunião – com um simples clique e você estará rapidamente reunido com seu time para fazer suas atividades.

A empresa vai acrescentar em 2021 também: reconhecimento de gestos; compartilhamento imersivo (um background dinâmico com seu vídeo sobreposto); tradução em tempo real (a partir de fevereiro) em dez idiomas, inclusive português; salvamento e compartilhamento instantâneo das reuniões; templates de reuniõesvão simular mesas redondas; limites de tempo com o template sincronização rápida.

Call center

A empresa também fez modificações na troca de mensagens pela ferramenta. A partir do ano que vem, a lista de contatos terá inteligência artificial e será capaz de compreender a qual projeto uma pessoa está relacionada e exigir automaticamente seu nome no topo da lista dos contato quando o assunto projeto for tratado.

A Cisco também acrescentou a Video URA. Além daquela música de espera que conhecemos, será possível transmitir um vídeo de espera enquanto a reunião não começa. Também criou integração com o celular, permitindo levar uma chamada telefônica para a plataforma.

O app ganhou novas ferramentas de análise de dados, que indicam insights e padrões de uso para os gestores. A versão para call center, batizada Cisco Webex Contact Center, agora pode ser contratada em qualquer tamanho segundo a empresa, não há mais limite mínimo de usuários. Traz ainda APIs e compatibilidade com microsserviços, tem inteligência artificial e bots que podem ser configurados para atender clientes.

Novos dispositivos

A empresa lançou hoje três aparelhos que funcionam com o novo Webex. São eles:

Webex Desk Camera: com reconhecimento facial e métricas de ocupação, liga e desliga o microfone com um gesto, sem a necessidade de tocar no computador.

Webex Desk Hub: um kit com câmera própria, fone de ouvido, monitor, laptop e celular. Reúne dados ambientais em tempo real, ocupação e uso da mesa para ajudar a gerenciar o novo espaço de escritório. Ele também pode ser usado para implantar sinalização digital com lembretes para permitir um retorno seguro.

Webex Desk: permite engajar sua audiência usando slides ou vídeos como seu pano de fundo enquanto você faz uma apresentação. Dispositivo “tudo-em-um”, tem cancelamento de ruído, backgrounds virtuais e reconhecimento facial. Pode ser usada como monitor principal para conectar-se a qualquer serviço de reuniões. Traz uma câmera, microfone e alto-falantes.