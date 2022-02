Novo tablet da Samsung tem tela de 10,5 polegadas e 4GB de Ram

Chega ao mercado o Galaxy Tab A8, novo tablet da Samsung. O aparelho tem tela de 10,5 polegadas e 4GB de RAM.

O dispositivo pesa 477 gramas e tem um design em que se destacam as bordas mais finas. Vem com uma bateria 7,040mAh de longa duração com suporte para carregamento rápido de 15W. Tem processador octa-core. O sistema operacional é o Android 11, atualizável até Android 13.

PUBLICIDADE

O Galaxy Tab A8 permite armazenamento de 64GB, e é possível fazer um upgrade de memória para até 1TB via cartão MicroSD.

O dispositivo tem quatro alto-falantes com o sistema Dolby Atmos, que, segundo o fabricante, potencializam a qualidade de som. Câmera frontal 5MP e câmera traseira 8 MP AF.

Kids

Se for para, em algum momento, deixar o Galaxy Tab A8 com as crianças, o aparelho tem a Samsung Kids, uma plataforma com conteúdos infantis para educação e lazer, como jogos e aplicativos educacionais. O fabricante diz que há ferramentas de Controle Parental, recurso que permite que os pais limitem o tempo de jogo, acessem um relatório de uso, controlem os aplicativos, contatos e mídias que podem ser abertas pelos pequenos, além de exigir senha ou verificação biométrica do responsável para acesso ao dispositivo.

O Galaxy Tab A8 já está disponível na cor grafite nas lojas online e físicas da Samsung e, nos próximos dias, nas redes varejistas parceiras.

O preço sugerido do novo tablet da Samsung é R$ 1.999 na versão WiFi, e R$ 2.199 na versão 4G.

Em outubro de 2021, a Samsung lançou o Galaxy M52, primeiro da família Galaxy M compatível com a tecnologia 5G.

As especificação do aparelho são:

Especificações do Galaxy Tab A8

Câmera frontal 5MP

Câmera traseira 8 MP AF

Tela1 TFT de 10,5 polegadas 1920×1200 (WUXGA)

Corpo 246.8 x 161.9 x 6.9 mm 508g

Sistema Operacional Android 11 – atualizável até Android 13.

Memória5 4GB + 64GB expansão via microSD6 até 1TB

Bateria2 7,040mAh (habilitado para Fast Charging de 15W)

Alto-falantes quádruplos estéreo Dolby Atmos

Conectividade LTE9, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) e Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0

Processador Octa-Core, 2GHz

Conectores Tipo C USB 2.0 – Conector de ouvido de 3,5 mm

Sensores Acelerômetro, bússola, giroscópio, luz, sensor Hall

PUBLICIDADE