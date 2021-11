Novo roteador Huawei WiFi AX2 incorpora a sexta geração de Wi-Fi e rede Mesh

Com o novo equipamento, o usuário terá um um ambiente WiFi muito mais organizado, com a distribuição da conexão de melhor qualidade para todos os dispositivos no ambiente.

O suporte ao Wi-Fi 6, a possibilidade de criação de redes domésticas Mesh e de configuração remota de forma massiva, são os destaques do novo roteador que a Huawei lança ao mercado brasileiro. O HUAWEI WiFi AX2 conta com o novo padrão sem fio Wi-Fi 6, a mais recente tecnologia em conectividade de alta velocidade. Com a solução HarmonyOS Mesh+ o novo produto permite estabelecer uma rede comum entre os dispositivos, ampliando a cobertura do sinal. O modelo também é compatível com a ferramenta Huawei HiConfig, destinada aos pequenos provedores de internet (ISPs) para que eles possam configurar de forma massiva diversos dispositivos simultaneamente.

José Luiz do Nascimento, Diretor de Vendas com Foco em Operadoras da Huawei Consumer Business Group, destaca que o HUAWEI WiFi AX2 é uma opção para ISPs que querem fazer a migração ao Wi-Fi 6 com um roteador de qualidade e excelente custo-benefício. O objetivo da empresa é democratizar o acesso ao novo padrão de WiFi por meio de um portfólio que cresce a cada ano.

Ele explica que o padrão que a maior parte dos roteadores utiliza atualmente, o Wi-Fi 5, desenvolvido em 2013, quando mal havia um uso massivo de smartphones. Esse padrão ainda é utilizado até hoje e não foi idealizado para conviver com a realidade atual, na qual os consumidores mantêm vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, como o smartphone, a TV, o videogame. Outra diferença de quando o Wi-Fi 5 foi criado é que o consumo atual com a TV acessando o streaming de filmes, ou o smartphone consumindo música de streaming, é de uma quantidade infinitamente maior de dados trafegados.

“É um cenário muito mais exigente para o roteador. A indústria criou o Wi-Fi 6, que está preparado para os próximos anos, com melhorias que serão incorporadas, como a de maior velocidade, pois ele vem com largura de banda maior e baixa latência”, afirmou Nascimento. Ele observa que essas características do novo roteador sem fio tornam-se mais importantes com a chegada da tecnologia móvel 5G porque, se não tiver baixa latência, o Wi-Fi pode gerar um gargalo em toda a rede. Nesse caso, a latência é até 33% menor, comparada à versão anterior.

Esse roteador é capaz também de gerenciar dispositivos para uma melhor conexão e ainda reduzir o consumo de energia. “No final do dia, o smartphone no Wi-Fi 6 vai consumir até 30% menos bateria. É um conjunto de melhorias que vai mudar a experiência de Wi-Fi”, elenca Nascimento.

Devices compatíveis

Ele destaca que a maior parte dos smartphones, as novas smarts TVs e os novos consoles de games já são compatíveis com o Wi-Fi 6. Estudo do IDC aponta que até 2024, globalmente, serão mais de 5 bilhões de dispositivos compatíveis com esse padrão. O provedor de internet que não estiver preparado, poderá ter deficiência tecnológica rapidamente, em menos de três anos. Já o consumidor, que hoje possui diversos dispositivos Wi-Fi6, sem conhecer a fundo, muitas vezes tem um roteador Wi-Fi 5 em sua residência, deixando de se beneficiar do novo padrão de conectividade.

“O roteador acaba sendo um gargalo. O HUAWEI Wi-Fi AX2 pode entregar uma velocidade até 38% maior que no Wi-Fi 5: 1200 Mbps. As operadoras já começam a oferecer planos acima de 300 ou 500 Mbps e até 1 Gbps. Se o usuário não tiver um roteador Wi-Fi 6, não vai conseguir usufruir dos benefícios dessa velocidade”, alerta Nascimento.

O executivo assinala também que, no ambiente multiconectado das residências atuais, muitas vezes o consumidor acha que o problema de sua banda larga está no provedor, mas pode ser o roteador que não está preparado para aquela gama de dispositivos conectados. “Com o HUAWEI Wi-Fi AX2, o usuário vai ter um ambiente Wi-Fi muito mais organizado, distribuindo a conexão com uma qualidade melhor para todos os dispositivos”, destaca Nascimento.

Com mais de 21 anos trabalhando junto aos brasileiros, a Huawei desenvolveu parcerias com distribuidores profissionais da indústria de conectividade, que podem atender milhares de ISPs (Provedores de Serviço de Internet) em todo o Brasil.

Neste primeiro momento, o Huawei WiFi AX2 irá atender ao mercado de provedores de internet, e posteriormente será também disponibilizado aos consumidores finais por meio dos canais de varejo.

“Até então, os custos dos roteadores Wi-Fi 6 eram muito mais elevados porque estavam disponíveis apenas em modelos premium. O provedor de internet busca qualidade e tecnologia, mas também precisa pensar no custo, já que cobra apenas pelo serviço. Neste produto procuramos alcançar um equilíbrio entre tecnologia e custo-benefício. Ele conta com Wi-Fi 6 apenas na frequência de 5 GHz, aquela em que tem a experiência mais próxima ao roteador e a maior parte dos dispositivos conectados. E, se houver problema de cobertura, basta criar a rede Mesh por meio do recurso HarmonyOS Mesh+”, explica o diretor da Huawei.

HUAWEI Wi-Fi AX2

Segundo dados do Wireless Broadband Alliance, o órgão global da indústria dedicado a melhorar os padrões e serviços de WiFi, aproximadamente 83% dos provedores de internet, fornecedores de tecnologia e empresas estarão equipados com Wi-FI 6 em 2022. O Wi-Fi AX2 é capaz de fornecer uma conexão estável, eficiente e rápida, atingindo velocidades de 1200 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2.4 GHz, sem oscilações, com menos interferências e baixa latência, graças ao novo padrão WiFi 6.

Além disso, o HUAWEI WiFi AX2 vem com HarmonyOS Mesh+ que, ao contrário dos sistemas mesh tradicionais, possui um recurso Super Seamless apoiado por sete algoritmos de roaming (incluindo 802.11k e 802.11v), tornando mais fácil alternar entre pontos de acesso. Por meio de um sistema de pareamento prático e intuitivo, em poucos segundos é possível estabelecer uma rede Mesh entre dispositivos AX2, ampliando a cobertura do sinal WiFi. Além de mais rápidos e confiáveis, os sistemas Mesh são mais seguros.

Em poucos segundos é possível estabelecer uma rede Mesh entre dispositivos AX2, ampliando a cobertura do sinal WiFi.

A proteção de privacidade e segurança de rede é garantida com a solução HUAWEI HomeSecTM, que inclui prevenção de ataques e oferece suporte ao padrão mais recente de autenticação e criptografia Wireless Protected Access III (WPA3), o que garante total segurança durante o uso.

“O produto tem recursos para controle parental, em que os pais conseguem determinar quais os sites e horários permitidos para os filhos. O padrão Wi-Fi 6 traz criptografia WPA3, estando mais preparado contra os mais recentes ataques”, diz Nascimento.

Os provedores contam ainda com um conjunto de recursos e funcionalidades dedicadas para facilitar sua operação. São elas TR-069, Ping, Trace Route e a possibilidade de verificar o nível de sinal dos dispositivos conectados através da interface. Além disso, é compatível com a ferramenta Huawei HiConfig, que permite preset de configurações de uma maneira prática e massiva.

E, para gerenciar o roteador, basta acessar o aplicativo HUAWEI AI Life que mostrará a rede e todos os dispositivos conectados. Os recursos presentes no aplicativo permitem que sejam executadas as funções de Check-up e o Diagnóstico para configurações de controle de rede e firewall em uma interface de usuário intuitiva.

