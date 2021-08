Novo regulamento de numeração em debate nesta sexta-feira

O novo regulamento de numeração, em elaboração pela Anatel, e que já foi submetido à consulta pública, traz importantes propostas de alteração nas regras atuais. Entre elas, a destinação de um número próprio para as operadoras de SCM e a opção da pré-seleção de DDD. Essas alterações, entre outras estarão em debate live do Tele.Síntese desta sexta-feira, 6.

O superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel, Vinicius Caram, deve apresentar os efeitos esperados pela agência, com a sua proposta de alteração de regras mercado de IoT e M2M, que não usará a numeração pública (padrão UIT). E irá falar também sobre as alterações no Número Único Nacional e nos números de emergência.

Já a diretora de Regulatório da Claro, Monique Barros, deve apontar quais são as alterações, na opinião da operadora, propostas pela Anatel, que irão beneficiar a prestação do serviço aos clientes. E o posicionamento da empresa sobre a proposta do fim da seleção prévia da prestadora de longa distância.