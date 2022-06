Novo presidente da Conexis prega união das teles por pauta positiva para o setor

A união do setor foi a tônica do discurso do CEO da Claro e novo presidente da Conexis, José Félix, na abertura do Painel TeleBrasil, nesta terça-feira, 28. “Quero chamar a todos no sentido de que nos próximos dois anos possamos ter uma agenda positiva, uma agenda de onde nós deixemos de lado as desavenças das concorrências do dia a dia, que não são poucas”, disse o executivo.

Félix afirmou que, de fato, a concorrência no setor é fenomenal, mas prega que se tenha condições de criar uma pauta que traga desenvolvimento para o setor de telecomunicações. “Sem dúvida, a união resultará em uma pauta positiva que beneficiará a sociedade brasileira e o desenvolvimento do país”, disse.

O CEO da Claro e novo presidente da Conexis agradeceu ao Alberto Griselli e a TIM, por esse período que estiveram à frente das entidades, associações, sindicatos e confederação do setor. Ele disse que foi muito bacana trabalhar e poder contribuir nessa gestão.

Evento

O Painel Telebrasil 2022 retoma neste ano o formato presencial, reforçando seu papel institucional de promover um fórum de debates das políticas públicas e da atuação do setor privado para ampliar a digitalização do Brasil. Paralelamente, a Conexis Brasil Digital, organizadora do Painel, promove também os Talks, que serão encontros setoriais para a discussão de temas estratégicos, com enfoque nos segmentos da economia mais impactados pelos serviços de telecomunicações e pela transformação digital. Os Talks ocorrerão nos dias 3 de maio, 20 de setembro e 8 de novembro com os respectivos temas: Talk 1: Finanças e Varejo; Talk 2 – Indústria e Agronegócio; e Talk 3 – Saúde e Energia.

