Novo marco legal de Inovação em debate no INOVAtic 2020

Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI é o Key Note Speaker no dia 25. Participam da Mesa de debates o secretário de C&T de Pernambuco, Lucas Ramos; e o diretor da Agência de Informação do Piauí, Antônio da Paz.

O novo Marco Legal de Inovação foi definido essa semana pelo Governo Federal, com a publicação de Decreto Presidencial. De que maneira ele vai interagir com as políticas públicas dos estados é um dos temas que serão abordados no INOVAtic 2020, Feira de Negócios e Congresso do Tele.Síntese, que será realizado entre os dias 25 a 27 de novembro. O evento reúne dirigentes governamentais para debater políticas públicas de inovação e expansão da banda larga e os mais importantes representantes das operadoras de telecomunicações nacionais e regionais. As plataformas tecnológicas para dar impulso aos operadores regionais também estarão em exposição na Feira virtual.

Paulo Alvim, o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação será o Key Note Speaker do dia 25, com apresentação a partir das 14h30min. Em seguida, o Painel sobre políticas de Inovação dos estados, marcado para começar às 15h30 já tem confirmada a presença de Lucas Ramos, secretário de Ciência Tecnologia e Inovação do governo de Pernambuco e Antônio Torres da Paz, diretor-geral da Agência da Tecnologia da Informação do Piauí. Essa Mesa será coordenada pelo ex-presidente da Anatel, Juarez Quadros, atualmente no conselho de Administração da FITec

Nesse mesmo dia, no período da manhã, dirigentes de fundos de investimentos e de ISPs irão debater os modelos de fusão e aquisição que estão surgindo no mercado brasileiro e as políticas públicas para estimular o crescimento dessas operadoras também estarão em debate. Nos estandes virtuais, muita tecnologia e serviços voltados para os operadores regionais estarão em demonstração.

