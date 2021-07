Novo hub de IA busca tornar dispositivos aptos a tomar decisões

A execução do Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas contará com a Unicamp e o Instituto Eldorado, enquanto a Softex ficará responsável pelo manejo de recursos

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Softex, o Instituto Eldorado e a Unicamp criaram o Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas. O centro deverá ser um espaço de disseminação e desenvolvimento de conhecimento sobre tecnologias capazes de integrar recursos de inteligência em dispositivos móveis. O objetivo é tornar dispositivos móveis hábeis a tomar decisões.

Assim, um smartphone cognitivo, por exemplo, teria a capacidade de agir de acordo com os dados obtidos por meio da observação das ações do usuário. “A área de inteligência artificial hoje em dia é muito boa para resolver problemas isolados. No entanto, quando precisamos integrar essas informações para agir em situações mais complexas, ainda nos deparamos com diversos elementos fragmentados”, explicou Esther Luna Colombini, professora do Instituto de Computação da Unicamp.

Segundo a pesquisadora, dispositivos dotados de memória, atenção multifocal, histórico de dados e capacidade de previsão ofereceriam vantagens na tomada de decisões. “Um exemplo prático seria um celular conseguir compreender, por meio do movimento do usuário, por seu histórico de ações e pela sua localização, que naquele momento ele está em uma reunião importante e que não deve ser interrompido”, diz.

O Instituto de Computação (IC) e a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Unicamp junto ao Eldorado farão parte da execução do projeto. Os pesquisadores da Unicamp, divididos entre cinco linhas de pesquisa, irão produzir o conhecimento tecnológico, enquanto o Eldorado desenvolverá os protótipos das aplicações. Por sua vez, a Softex ficará responsável pela gestão e manejo dos recursos advindos da Lei de Informática.

A expectativa é de que mais de 50 pessoas trabalhem no Hub, entre alunos de graduação, pós-graduação e professores da Unicamp. Haverá também oito profissionais do Eldorado, seis deles serão desenvolvedores. As chamadas para o programa de pós-doutorado serão abertas em breve. (Com assessoria de imprensa)