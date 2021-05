Novo Fust e sua regulamentação serão debatidos na live desta sexta-feira

A nova lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e sua regulação é o tema da live que o Tele.Síntese promove nesta sexta-feira, 14. A Superintendente executiva da Anatel, Karla Crosara; a diretora do Departamento de Políticas de Telecomunicações e Acompanhamento Regulatório do Ministério das Comunicações, Nathalia Lobo; o presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari e o gerente de Relações Institucionais da Oi, Alexander Castro, vão debater a importância da nova norma para a ampliação da banda larga no país.

A representante da Anatel deve falar sobre a participação da agência na regulamentação da norma e qual será a participação na fiscalização da aplicação dos recursos. A representante do MCom, por sua vez, vai abordar como será a definição de “banda larga em velocidade adequada” constante no texto e como serão feitas as escolhas para o conselho que aprovará os programas apresentados.

O presidente da Conexis pode esclarecer qual será o papel da entidade no conselho gestor do Fust e quais as expectativas para a regulamentação da lei. E o representante da Oi deve responder, por exemplo, se os compromissos com o Fust poderão ser cumpridos pela InfraCo e quais as sugestões da Oi para regulamentação e escolha dos integrantes da sociedade civil para o Conselho.

A live começa às 14h30. Participe!