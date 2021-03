Novo acordo entre Vivo e Dotz prevê participação acionária

A Vivo renovou e ampliou o acordo com a Dotz, com opção de compra de participação minoritária da operadora de telecom, conforme as metas acordadas,

A Vivo anuncia a ampliação, por mais cinco anos, de sua parceria com a Dotz, plataforma digital que reúne as verticais de fidelidade, marketplace e serviços financeiros. Nesta nova etapa do acordo, a Vivo torna-se parceira-âncora da Dotz e as empresas vão intensificar a realização de ações comerciais que gerem benefícios para seus clientes. Além disso, a Vivo passa a ter a opção de adquirir participação acionária minoritária no negócio da Dotz, a depender do atingimento de metas acordadas.

Com o anúncio de hoje, o acordo passa a abarcar novos segmentos de clientes da Vivo e novas ações comerciais, ampliando a atuação da Dotz no ecossistema da Vivo e vice-versa, com o objetivo de fidelizar e engajar a base de clientes das duas empresas. Como resultado, nos próximos meses, serviços e produtos da Vivo passarão a ser comercializados no marketplace da Dotz e os clientes da Vivo terão mais chances de acumular pontos Dotz, inclusive através da Conta Digital Dotz, que também será disponibilizada aos clientes da Vivo. Além dessas ações, outras possibilidades estão sendo avaliadas pelas empresas.

“Temos uma bem-sucedida parceria com a Dotz que agora entra em uma nova etapa para incrementar ainda mais ações de fidelização e rentabilização da base de clientes de ambas as empresas. Para a Vivo, este é um novo passo que reforça o nosso posicionamento como hub de serviços digitais, facilitando o acesso de nossos clientes a benefícios e serviços em diferentes áreas. A construção de um ecossistema de distribuição de serviços com maior engajamento da nossa base de clientes passou ser pilar fundamental da estratégia da Vivo”, afirma Marcio Fabbris, vice-presidente B2C da Vivo. (com assessoria de imprensa).