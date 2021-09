Nove empresas são qualificadas para operar a Infovia 00 do Norte Conectado

O projeto da Infovia 00, piloto do Programa Norte Conectado, terá uma extensão aproximada de 770 km e conectará Macapá a Alenquer, com aberturas em Almeirim, Monte Alegre e Santarém

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) anuncia a qualificação de nove empresas para integrarem o Consórcio Aberto do Operador Neutro da Infovia 00, projeto piloto do Programa Norte Conectado. O consócio poderá operar, manter e explorar comercialmente essa infraestrutura de forma neutra e aberta. As empresas qualificadas são: Aquamar, BRDigital, CTE Telecom, ICOM Telecom, Radiante, SEA Telecom, Simplex Informática, Telefonica e Wirelink.

Com uma extensão aproximada de 770 km, o projeto tem como foco conectar Macapá a Alenquer, com aberturas em Almeirim, Monte Alegre e Santarém, devendo beneficiar mais de 950 mil pessoas. O objetivo é contribuir com a expansão da infraestrutura de comunicações na Região Amazônica por meio da implantação de um backbone de fibra óptica baseado nos leitos dos rios da região.

A partir dessa qualificação, esses fornecedores receberão parte desta infraestrutura para uso próprio e/ou exploração comercial. A implantação está sendo executada pela RNP em um ambiente de experimentação de novos e/ou consolidação de métodos, processos e boas práticas existentes, em especial, relacionados à sua implantação e sua sustentabilidade pós-implantação, com potencial de aproveitamento nas demais infovias do programa.

A Infovia 00, prevista para entrar em operação no início de 2022, terá um cabo óptico fluvial de 48 fibras ópticas implantado sob o leito do Rio Amazonas, conectando Macapá, Almeirim, Monte Alegre, Santarém e Alenquer; caixas de ancoragem de terminação do cabo óptico subfluvial, implantadas em cada uma das cinco cidades; Pontos de Presença em datacenters modulares em contêineres; e um sistema DWDM instalado e pronto para uso, com possibilidade de até 40 canais ópticos, entre outros.