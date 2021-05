Nova MVNO, Alô Todos foca classes C e D

A Todos Empreendimentos lançou o Alô Todos, plano de telefonia móvel para classes C e D por R$ 35 mensais. O lançamento teve investimento de R$ 2,5 milhões e tem como meta alcançar 1,2 milhão de chips ativos e movimentar R$ 60 milhões em cashback até dezembro de 2022. O projeto usa a rede da Surf Telecom, que já fornece também o serviço de MVNO (operadora móvel virtual) para Uber, BMG, Santander Universia e Correios.

“Temos como objetivo suprir a necessidade das famílias brasileiras com produtos de consumo relevantes. O que chamamos de telefonia móvel, hoje em dia, é um importante canal de inclusão digital”, afirmou Tales Vilar, vice-presidente global da TODOS Empreendimentos.

O plano Alô Todos oferece 5 GB de internet móvel, ligações ilimitadas para telefones fixos e móveis, local e interurbano (usando a operadora 41) e 100 SMS por 30 dias. O WhatsApp não consome dados do plano e segue ilimitado, assim como o acesso à internet, mesmo após o fim do pacote.

Os filiados do Cartão de Todos, cartão de descontos da empresa, recebem o valor integral da compra do chip e recarga no primeiro mês e 20% nos meses subsequentes (R$ 7). Caso o usuário não seja filiado, o valor fica retido e, assim que ele se cadastra, recebe o dinheiro de volta. Recentemente, o Cartão passou por uma atualização e, agora, agrega o Alô Todos e outros produtos customizados que também têm cashback.

Em junho de 2020, a Todos Empreendimentos selecionou as cidades de Vitória da Conquista (BA), Vale do Aço (MG) e Paulista (PE) para receber o projeto piloto. A expansão da fase de testes aconteceu em setembro do mesmo ano, alcançando colaboradores de 32 unidades do Cartão de Todos na cidade de São Paulo. (Com assessoria de imprensa)