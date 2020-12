Nova MVNO a usar rede da TIM, Cubic Telecom focará em IoT

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A parceria já foi homologa pela Anatel e as operações devem começar no início de 2021

A TIM anunciou hoje, 3, uma nova parceria com a Cubic Telecom, fornecedora global de conectividade e software voltado para IoT (Internet das Coisas). Por meio da parceria, a Cubic utilizará a operação de MVNO da TIM para oferecer soluções de conectividade. A parceria já foi homologada pela Anatel e a expectativa é de entrar em operação no início de 2021.

Recém-chegada ao Brasil, a Cubic Telecom é reconhecida por disponibilizar soluções para carros, inclusive, os autônomos. Ao conectar montadoras e operadoras com equipamentos e softwares, a Cubic torna viável, por exemplo, a automação e o rastreamento. A empresa divulgou sua chegada ao Brasil hoje. Seu primeiro cliente será a CNH Industrial, multinacional italiana de agricultura com sete fábricas no Brasil, para quem fornecerá soluções IoT.

“Um diferencial importante para nós da Cubic é simplificar a entrada nos mercados com regulamentações mais rígidas. O Brasil é um mercado essencial para montadoras globais de automóveis e empresas IoT. Então nossa entrada no país demonstra e comprova nossa ambição, capacidade e compromisso para estabelecer suporte local em todos os mercados regulamentados importantes para nossos clientes”, disse o CEO da Cubic Telecom, Barry Napier. (Com assessoria de imprensa)