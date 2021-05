Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A inovação trazida pela nova Lei do FUST (14.109/2020), de permitir que as empresas que recolhem os recursos possam fazer uso desse dinheiro, irá criar uma nova janela de oportunidades. Para Castro, da Oi, “poderão ser feitos projetos em prol do setor e da população que precisa ser digitalmente incluída”.

