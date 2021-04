Nova Fiat Toro tem conectividade da TIM

Lançada hoje, 22, a nova pickup Toro, da Fiat, virá com conectividade de fábrica fornecida pela TIM. O carro passa a oferecer carregador de smartphone sem fio, uma nova central multimídia de até 10,1” e uma plataforma completa de serviços conectados “inédita no mercado brasileiro”, segundo as empresas.

De forma remota, o usuário vai contar, na palma da mão com seu celular, por exemplo, com serviços de manutenção, segurança e emergência, navegação, assistência virtual e entretenimento no veículo com Wifi dedicado.

Tudo será viabilizado pela parceria com a TIM Brasil. A parceria entre a montadora e a operadora foi anunciada no final de outubro de 2020, e inclui o fornecimento de eSIM, chip virtual para acesso à internet, habilitando a navegação e a experiência do usuário dentro do veículo, ampliando a experiência de conectividade com conteúdo e qualidade.

O grupo Stellantis, que reúne as marcas Fiat, Jeep, Chrysler, Citroen, entre outros, também lançou hoje a plataforma de e-commerce Cart. A plataforma traz uma solução de pagamento digital e irá reunir serviços de alimentação, estacionamento, pedágio, abastecimento.

O serviço está em testes e será lançado na segunda metade do ano. A Cart será acessível através das centrais multimídia dos carros conectados da montadora. Visa do Brasil, McDonald’s e ConectCar já aderiram ao projeto.