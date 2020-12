Nova fábrica vai ampliar em 30% produção da Furukawa

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Furukawa conclui nesta semana a instalação de sua nova fábrica em Curitiba (PR) para expandir a produção de soluções de conectividade óptica. O investimento foi de R$ 24 milhões e vai aumentar a capacidade em 30%. Segundo o presidente da companhia, Foad Shaikhzadeh, a Furukawa Industrial Optoeletrônica (FIO), veio para atender o aumento grande da demanda por equipamentos de conectividade.

A empresa afirma que, além de ampliação do espaço físico, a nova unidade ganha em automação, modernização e, ainda, passa a abrigar uma nova área de produção de equipamentos ópticos ativos, atendendo à demanda do mercado por soluções cada vez mais completas, no conceito one-stop-shop.

A aprovação da compra do terreno foi realizada pelos acionistas em junho e de agosto até agora, o galpão foi transformado para abrigar a fábrica. “Toda a implantação foi feita durante a pandemia, o que mostra que a demanda por conectividade e a aceitação da solução de cabos e cordões pré-conectorizados em fábrica”, disse Foad.

PUBLICIDADE

A solução, produzida sob medida para os mais diversos ambientes de rede externa e interna, vem ganhando o reconhecido pelo mercado. Para a companhia, o ganho proporcionado por esses produtos plug & play fez sua demanda aumentar em curto prazo. O número de funcionários nessa unidade também será ampliado para 580 pessoas, sendo 80 de novos colaboradores.

Com um total de mais de 2 mil funcionários, o Grupo Furukawa LatAm está adotando um modelo de jornada administrativa de trabalho com horário flexível, inédito no setor industrial. “Nossos trabalhadores estão empenhados em manter a produção da Furukawa”, completou Foad. A produção na nova unidade terá início nos primeiros dias de 2021.

Foad adiantou que, a partir de meados do ano que vem, a fábrica deve começar a produzir os cabos com mais de 400 fibras, usadas para redes externas (o cabo comum tem até 280 fibras). E, a partir de 2022, passará a abrigar os projetos de cabos de alto desempenho, com até 6.912 fibras empilhadas, que são usadas em data centers. “O Brasil não vai ficar de fora desse movimento”, afirmou.