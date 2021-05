Nova etapa do Piauí Conectado levará fibra para mais 123 municípios

A nova etapa da parceria público-privada (PPP) no Piauí prevê a implantação de fibra óptica em 100% estado. O termo aditivo que prevê a expansão foi assinado nesta sexta-feira, 07, pelo governador Wellington Dias, a superintendente da Suparc, Viviane Moura, e o diretor-presidente da SPE Piauí Conectado, Emerson Silva.

“Piauí Conectado é mais do que uma PPP de tecnologia. É uma parceria entre estado e iniciativa privada que está promovendo a maior revolução digital do país”, diz a superintendente Viviane Moura. “O acesso à banda larga em todo o território é desenvolvimento social e inclusão como nunca foi visto para áreas de Educação e Saúde”, completa.

Desde a assinatura do contrato com o governo do Piauí, através da Superintendência de Parcerias e Concessões (SUPARC), a SPE Piauí Conectado cumpriu a meta de levar a tecnologia para 101 municípios com uma rede de mais de 1.500 km. “Nesta fase serão 123 municípios beneficiados com 6.052 km com uma rede de alta capacidade e previsão de finalizarmos a implantação até maio do próximo ano. Serão 900 pontos instalados em unidades do governo e praças públicas com a disponibilização de Wi-Fi gratuito para a população. Ao final desta fase o Piauí terá uma das redes de comunicação mais modernas do mundo e estará preparado para todas as tecnologias futuras”, ressalta Emerson Silva.

PUBLICIDADE

Nos primeiros dois anos de implantação da Piauí Conectado, a cobertura de internet no estado cresceu 125%, um número bem acima da média brasileira que foi 22%. Com essa expansão, o estado ficará 100% conectado por meio de fibra ótica, gerando melhorias na prestação do serviço público e na qualidade de vida da população. Municípios como Brejo do Piauí, Esperantina, Lagoinha e até Nazária, desmembrado da capital, não tinham acesso à Internet de fibra óptica.

(Com assessoria de imprensa)