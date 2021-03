Nokia será fornecedora de equipamentos 5G em banda C para a AT&T

A Nokia assinou um contrato de cinco anos com a AT&T para o fornecimento de equipamentos de infraestrutura da banda C do 5G em algumas partes dos Estados Unidos. O negócio inclui soluções de antenas MIMO massivas, radiohead macro remoto e a próxima geração de equipamentos de baseband AirScale.

O portfólio da banda C da Nokia engloba tanto o 5G standalone quanto o non-standalone, além de implementações baseadas em nuvem e produtos Open RAN. Por sua vez, a tecnologia RAN da finlandesa irá interagir com os já existentes equipamentos LTE RAN da Nokia utilizados pela operadora. O objetivo é que a rede suporte ambas coberturas indoor e outdoor.

A AT&T começará a entregar a primeira fase da banda C na segunda metade de 2021. A operadora foi a segunda maior compradora do leilão 5G de banda C dos Estados Unidos, desembolsando US$ 23,4 bilhões por 1.621 licenças. Perdeu apenas para a Verizon, que arrematou 3.511 licenças pelo valor de US$ 45,45 bilhões. (Com assessoria de imprensa)