Nokia prevê que ISPs podem sair na frente no 5G

Para Wilson Cardoso, chefe de soluções da Nokia para América Latina, os ISPs deverão ter uma implementação de 5G até mais rápida que as operadoras. Durante entrevista ao Tele.Síntese, o executivo elogiou a configuração do leilão em cinco blocos de 80 MHz, sendo quatro nacionais e um dividido em vários lotes regionais.

Na consulta pública deste ano sobre o edital, a fabricante defendeu a venda a limitação de até 100 MHz por operadora, diferente da minuta anterior, que previa até 140 MHz. Com os blocos de 80 MHz, a área técnica propôs também a redução do cap de espectro para 100 MHz, limitando a 20 MHz a compra de espectro regional por quem arrematar alguma das licenças de 80 MHz nacionais.

“A modelagem é excelente, porque dá o espectro necessário para as grandes entrarem no mercado. Facilita e ajuda a entrada dos ISPs, que cada vez são mais presentes no interior do país. A previsão é que o 5G dos ISPs acontecerá mais rápido do que o das operadoras. Há muito dinheiro disponível no mundo para investimentos de longo prazo e eles têm se mostrado rentáveis. Essa é a grande mudança que teremos no mercado daqui para frente”, projeta Cardoso.