Nokia participa do projeto para desenvolvimento do 6G na Alemanha

O financiamento virá do Ministério Federal Alemão de Educação e Pesquisa com o objetivo de fortalecer e impulsionar as agendas 6G alemãs e europeias

A Nokia anunciou que está liderando o 6G-ANNA, um projeto de 6G com financiamento alemão. Ela estará ao lado de 29 parceiros da indústria, especialistas, startups, institutos de pesquisa e universidades. A empresa se concentrará no projeto de desenho de uma arquitetura 6G de ponta a ponta e trabalhará sobretudo em três áreas de tecnologia: acesso 6G, rede das redes e automação e simplificação.

O financiamento para o 6G-ANNA virá do Ministério Federal Alemão de Educação e Pesquisa (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), no objetivo de fortalecer e impulsionar as agendas 6G alemãs e europeias e favorecer as atividades globais de pré-padronização. O 6G-ANNA faz parte da iniciativa nacional “6G Platform German” e tem um volume total de € 38,4 milhões (R$ 215,5 milhões) e duração prevista de anos.

A Nokia também irá interagir com o ecossistema alemão, incluindo quatro “6G Hubs” acadêmicos com mais de 60 cadeiras universitárias. Além da Alemanha, o 6G-ANNA visa interagir com outros grandes projetos emblemáticos de 6G na Europa e nos EUA para moldar os padrões globais de 6G.

“Embora não se espere que as primeiras redes 6G estejam comercialmente disponíveis antes de 2030, já estamos estabelecendo as bases técnicas com o 5G-Advanced, bem como a inovação de longo prazo que impulsionará os desenvolvimentos 6G.”, disse Peter Merz, Head of Nokia Standards, disse:

A Nokia acredita que o 6G expandirá e transformará tudo o que uma rede pode fazer, ao permitir a fusão dos mundos humano, físico e digital, para liberar nosso potencial humano. Além do 6G-ANNA, a Nokia colabora com os principais nomes do setor, entre clientes, universidades e instituições de pesquisa por todo o mundo, abrangendo os EUA, Europa e Ásia para estabelecer visão e direção consensuais para o 6G.

A Nokia também apresentou hoje seu resultado trimestral quando registrou vendas líquidas de EUR 5,8 bilhões com expansão de 11% na comparação anual. No semestre, esse valor foi de EUR 11,2 bilhões

