Nokia lançará laboratório para conectividade 5G em São Paulo

A Nokia implementará um laboratório para desenvolver soluções 5G em Vila Madalena, São Paulo. O lançamento está previsto para o início de 2023.

A novidade foi compartilhada por Felipe Garcia, Head de Marketing da Nokia, ao Tele.Síntese, durante o Futurecom 2022, em São Paulo, nesta terça-feira, 18.

O novo laboratório é uma extensão do projeto iniciado em 2019, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). À época, a Nokia lançou um laboratório em São Caetano do Sul, também em São Paulo, mas focado na indústria 4.0, com experimentações para redes privativas LTE.

De acordo com Garcia, o objetivo da Nokia com o laboratório de 5G é “desenvolver novas soluções e pensar em novas aplicações para ajudar a indústria a ser mais produtiva e capacitar profissionais”.

“Se não tiver capacitação, não tem como evoluir, não tem como criar essas novas aplicações para o ecossistema como um todo”, afirmou Garcia.

Inclusão digital e 5G

Durante painel sobre inclusão digital, Garcia destacou a participação da Nokia no projeto Conectar Agro, associação de empresas que desenvolvem soluções para o agronegócio. Com a chegada do 5G, a expectativa é de ampliar as possibilidades.

“Fundamos a Conectar Agro [junto com outras empresas] e ajudamos no fomento da conectividade para o agro. Formamos um grupo que está levando educação específica para os agricultores em campo”, explica Garcia.

De acordo com o executivo. “quase tudo” do que está sendo desenvolvido atualmente no Conectar Agro ocorre na rede da Nokia. Segundo ele, a adesão ao projeto está cada vez maior.

“Começamos pequenos, com 10 empresas, hoje somos mais de 30”, comemora Garcia.

