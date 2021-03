Nokia lança plataforma de ativação de serviços em redes OpenRAN

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Fabricante realizou testes pré-comerciais com AT&T e a China Mobile

A Nokia acaba de lançar a Plataforma de Ativação de Serviços (SEP). Essa é a primeira solução comercial que entrega no ecossistema OpenRAN inovações na programabilidade de rede de rádio, inteligência artificial e machine learning. O SEP também é a primeira plataforma que combina, em quase tempo real, Controlador Inteligente de RAN (RIC) e edge computing de múltiplo acesso.

A plataforma já passou pelos teste em rede comercial. Agora, a Nokia está interagindo com grandes provedores e grupos de pesquisas para entregar os resultados, que envolvem testes públicos com a AT&T e China Mobile. O SEP estará disponível para provedores a partir do primeiro semestre de 2021 e os casos de uso começarão a ser comercializados ainda este ano.

Ao utilizar o servidor otimizado para edge computing, o AirFrame, o SEP pode ser executado em edge. Além disso, por meio do servidor é possível compartilhar infraestrutura com nuvem RAN e outras funções de rede virtualizadas.

O Nokia RIC xApps, um conjunto de plug-ins que fornecem aos provedores controle avançado de casos de uso de rede de rádio 5G, acompanhará o lançamento do SEP. Os casos de uso incluem o Advanced Traffic Steering xApp, um algoritmo de otimização baseado em inteligência artificial e machine learning. O algoritmo melhora a eficiência da distribuição de tráfego na rede de acesso de rádio. Há também o Anomaly Detection xApp, que utiliza machine learning para detectar e classificar rapidamente comportamentos irregulares no RAN. (Com assessoria de imprensa)