Nokia fornecerá equipamentos para implantação comercial da 5G na Suécia

A Nokia irá participar do desenvolvimento da 5G comercial na Suécia. A empresa informou hoje, 19, ter sido selecionada pela Net4Mobility, grupo composto pelas operadoras suecas Tele2 e Telenor, para fornecer equipamentos às provedoras durante cinco anos. Isso engloba equipamentos de seu portfólio AirScale e soluções de segurança.

Do portfólio AirScale, a Nokia irá fornecer as estações de base, soluções massivas de antena adaptativa MIMO, bem como outras soluções de redes de acesso de rádio (RAN). A companhia também providenciará serviços de integração, implementação, otimização de rede e suporte técnico de manutenção e operação.

A finlandesa vai dividir o fornecimento com a Ericsson. Ambas substituem a Huawei, que forneceu as redes 4G em operação, mas foi banida das redes 5G do país no ano passado. A companhia ainda disse em nota que o número de regiões pela qual é responsável deve crescer a cada ano. O leilão 5G na Suécia ocorreu em janeiro de 2021, mantendo as restrições feitas à Huawei após uma batalha judicial que ainda não definiu se a participação da chinesa está proibida ou não. O regulador de telecomunicação do país, Swedish Post and Telecom Agency (PTS), estabeleceu que as operadoras tem até janeiro de 2025 para remover equipamentos da Huawei e da ZTE.

O Net4Mobility adquiriu licenças do espectro 3,5 GHz. O joint venture é um dos maiores do país e corresponde a cerca de 60% do tráfego da Suécia. “Esse acordo demonstra o ímpeto contínuo da Nokia para rádio e 5G na Escandinávia e na região do Báltico”, afirmou Tommi Uitto, presidente de Redes Móveis da Nokia”. (Com assessoria de imprensa)