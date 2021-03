Nokia fecha acordo de licenciamento tecnológico com Samsung

A Nokia anunciou hoje, 11, que assinou um contrato de licenciamento com a Samsung para utilize tecnologias de vídeo desenvolvidas pela Nokia. As empresas não revelaram quanto em royalties será pago.

O portfólio de patentes da Nokia conta com 20 mil famílias, das quais 3.500 são consideradas essenciais ao 5G. As inovações reúnem um investimento de € 129 bilhões em Pesquisa e Desenvolvimento (R&D), diz a empresa. A Nokia disponibiliza suas invenções para padrões abertos em troca do direito de licenciá-los em Termos Justos, Razoáveis ​​e não Discriminatórios (FRAND).

A empresa também contribuiu para o desenvolvimento de múltiplos padrões de vídeo da indústria, o que inclui as patentes H.264/AVC e H.265/HEVC. O último possibilitou a visualização de vídeos com a mesma qualidade do H.264, porém poupou 35% mais de bytes em relação ao H.264. (Com assessoria de imprensa)