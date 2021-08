Nokia faz chamada com agregação de portadoras numa rede 5G Standalone

A Nokia avisou hoje, 3, que concluiu com sucesso uma chamada de dados entre celulares numa rede 5G Standalone. A ligação utilizou portadoras agregadas em 700 Mhz e 3,5 GHz. Foi a primeira vez que uma empresa estabeleceu uma conexão desse tipo. Os testes foram realizados em parceria com a operadora Taiwan Mobile, de Taiwan.

Segundo as empresas, foi utilizada a arquitetura AirScale 5G SA da Nokia numa rede comercial 5G da TWM. Além de combinar duas portadoras, o teste combinou os padrões FDD do 700 MHz com o TDD do 3,5 GHz. Ou seja, uniu o modelo de troca de dados por divisão espectral e por divisão temporal.

No caso, a Nokia reservou o FDD para ampliar o alcance do sinal, enquanto o TDD aumento a capacidade de transmissão de dados. O terminal utilizado no teste foi um protótipo da fabricante de chip asiática Mediatek.

O piloto não se deu em Taiwan por acaso. A Nokia é a fornecedora integral da rede de TWN no país. Fornece dos rádios ao núcleo de rede.

No Twitter, o CTO da Nokia para a América Latina, Wilson Cardoso, comemorou o feito e ressaltou que seus resultados caem como uma luva para o plano brasileiro de exigir a instalação de redes 5G Standalone já no ano seguinte à realização do leilão de espectro 5G.