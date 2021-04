Nokia e Vivo demonstram 5G standalone na faixa de 3,5 GHz em Brasília

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Videochamada conectou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que estava em São Paulo, ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto

A Nokia e a Vivo realizaram hoje, 9, uma demonstração do 5G standalone no padrão release 16 em Brasília (DF). As empresas montaram a infraestrutura, que usou o espectro de 3,5 GHz. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, usou o aparato para faze ruma videochamada ao presidente Jair Bolsonaro.

O evento faz parte de uma série de demonstrações de fabricantes da tecnologia ao governo brasileiro.

Foram utilizados a Unidade Radio Nokia AirScale Outdoor, em São Paulo, e Indoor, no Palácio do Planalto, da Nokia. O fabricante do celular não foi revelado.

“Essa antena é quatro vezes menor que a antena do 4G, mais leve, e quatro vezes precisa de menos energia”, disse Faria, mostrando o aparelho e a antena ao presidente, durante a transmissão.

O edital do leilão 5G segue em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A previsão é a de que a venda das radiofrequências ocorra ainda neste ano, e que todas as capitais contem com o 5G standalone a partir de julho de 2022.