Nokia e tele da Austrália lançam 5G Standalone em 700 MHz

Fabricante instalou rádios, que atendem também clientes 3G e 4G, em ondas baixas para a TPG. Meta é cobrir 85% da população do país até o final do ano

A Nokia avisou nesta segunda-feira, 5, que forneceu a rede 5G Standalone para a operadora australiana TPG. Até aí, nada anormal. A novidade é que essa é, segundo a fabricante, a primeira rede do tipo que utiliza as frequências de 700 MHz, 850 MHz e 900 MHz. Tais faixas são utilizados também no Brasil, para rede 4G e 3G.

PUBLICIDADE

O espectro mais baixo utilizado, embora resulte em velocidades também mais reduzidas, apresenta um alcance maior para o sinal da 5G e melhor penetração do sinal em edifícios, o que resulta na melhora da experiência dos usuários nos centros urbanos.

No Brasil, a tendência que se tem entre operadores no momento é o uso do espectro mais baixo com a tecnologia DSS, a fim de garantir que o sinal dos usuários não caia quando estes se distanciarem das estações 5G Standalone operando na frequência de 3,5 GHz – que ainda será leiloada.

As unidades de rádio instaladas pela Nokia para a TPG também são multisserviço, captando e transmitindo também sinais 3G e 4G. A rede 5G da operadora, vale lembrar, é pequena. Cobre, por enquanto, algumas partes da cidade de Sydney. Mas a meta, segundo a operadora, é chegar a 85% da população do país até o final deste ano.