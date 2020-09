Nokia e Senai criam laboratório para indústria 4.0 com rede privativa LTE

De olho no potencial de redes privativas em LTE 4G, a Nokia anunciou com o SENAI-SP a abertura do laboratório de Indústria 4.0 habilitado com rede LTE/4.9G privada da Nokia. A rede LTE/4.9G privada do OpenLAB do SENAI-SP já entrou em operação, integrando aplicações da Indústria 4.0 e apresentando diversos casos de uso para o ambiente industrial como mobilidade de equipamentos com realidade aumentada, fabricação flexível com o suporte de robôs autônomos, além de gerenciamento de ativos.

O conjunto de soluções de conectividade e automação industrial da Nokia impulsionará planta modelo do SENAI-SP em São Caetano do Sul – SP. Em parceria com a Nokia, o SENAI-SP também oferece urso de aperfeiçoamento profissional para instalação e configuração de redes privadas LTE/4.9G para conectividade industrial. Os candidatos ao curso devem ter no mínimo 18 anos, conclusão do Ensino Fundamental II e conhecimentos comprovados em automação industrial ou redes de comunicação industrial.

Pesquisa realizada pela Nokia em parceria com a ABI Research aponta que 74% dos tomadores de decisão do setor de manufatura estão procurando atualizar suas redes de comunicação e controle até o final de 2022, com mais de 90% investigando o uso do 4G e/ou 5G em suas operações. Cerca de metade dos entrevistados (52%) acredita que a última geração de 4G/LTE e 5G será necessária para cumprir suas metas de transformação. (assessoria de imprensa).