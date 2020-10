Nokia e Google Cloud anunciam parceria estratégica

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Nokia e o Google Cloud anunciaram hoje, 14, uma parceria estratégica de cinco anos, com o objetivo de desenvolver uma estrutura TI para a migração da multinacional finlandesa para a nuvem. O processo de migração já começou e terá uma duração de 18 a 24 meses. Ao fim do período, a Nokia deverá ter migrado seus servidores, data centers e softwares para o Google Cloud.

O Google Cloud auxiliará na transformação providenciando sistemas estratégicos integrados, especialistas em soluções de TI e engenheiros para, dessa forma, assegurar uma migração estável. Porém, os termos da parceria ainda não foram completamente definidos.

Com a parceria, a Nokia busca expandir a capacidade de colaboração e inovação de seus funcionários, bem como aumentar a qualidade de produtos e serviços oferecidos ao cliente. Uma das expectativas da colaboração é conseguir diminuir custos a longo prazo. Isso aconteceria por conta da redução da pegada imobiliária, do consumo de energia de hardware e a capacidade de hardware de compra.

Segundo Ravi Parmasad, vice-presidente de infraestrutura de TI da Nokia, a empresa está no caminho da transformação digital, que está mudando profundamente como a Nokia opera. Ele afirmou ainda que esse é um momento “ideal” para a empresa acelerar os esforços de transformação com o Google. (Com assessoria de imprensa)