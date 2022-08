Nokia e Furukawa fazem parceria no segmento de rede LAN óptica

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Nokia anunciou, nesta terça-feira, 23, uma parceria com a Furukawa para “acelerar” o desenvolvimento de rede LAN com fibra óptica na América Latina. A estratégia começará pelo Brasil.

Com o acordo, a Furukawa incorporará os equipamentos de rede da Nokia em sua solução de LAN óptica passiva Laserway, que é voltada para o mercado corporativo.

Atualmente, a japonesa de cabeamentos já atua em todos os países da América Latina, além do Sudeste da Ásia e parte da Europa.

Em comunicado, a Nokia destaca que as LANs ópticas, também conhecidas como POLs (Passive Optical Network ou Rede Óptica Passiva), suportam diversas larguras de banda e proporcionam soluções para diferentes tipos de usuários.

A empresa também ressalta que a conectividade em POL tem sido a escolha em edifícios comerciais e universitários, por prometer menor consumo de energia e maior segurança em comparação às tradicionais instalações com fios de cobre. A rede requer menos cabeamento, sendo assim, demanda menos equipamento e espaço físico.

A Nokia afirma que já implantou soluções de LAN com fibra óptica para mais de 450 clientes corporativos em todo o mundo, incluindo hotéis, fábricas, aeroportos, escolas, hospitais e órgãos públicos.

Outras parcerias

Neste ano, a Furukawa também firmou parceria com a NEC para aprimorar a oferta de redes privadas. A solução busca atender casos de uso de comunicação entre dispositivos (machine to machine) para empresas do setor agrícola, saneamento, energia, entre outros, que buscam soluções para cobertura de grandes áreas.

A Nokia, por sua vez, também investiu em outros acordos para redes privadas, mas com foco na conexão sem fio LTE e 5G. No caso, a parceria foi firmada com a norte-americana Kyndryl (antiga unidade de infraestrutura de TI da IBM), em fevereiro deste ano.

Até o primeiro bimestre de 2022, a finlandesa já somava 420 contratos para implantação de redes privadas sem fio junto a clientes de setores como manufatura, cadeia de suprimentos, logística, energia, serviços públicos, transporte e cidades inteligentes.

