Nokia e AST SpaceMobile acertam acordo sobre conectividade vinda do espaço

A Nokia assinou um acordo com a AST Space Mobile que permitirá conexão vinda do espaço. O contrato é de 5 anos. AST está construindo rede celular conectada do espaço e acessível diretamente por qualquer telefone celular 4G ou 5G.

O próximo lançamento do satélite de teste BlueWalker 3 será o ponto de partida para testes de conectividade com operadoras móveis em seis continentes. A AST SpaceMobile planeja levar conectividade celular diretamente a dispositivos 4G e 5G de satélites de baixa órbita, em colaboração com operadoras móveis.

Com esse serviço, os assinantes localizados fora da cobertura celular poderão acessar banda larga sem fio sem ter que investir em hardware especializado, conectando-se em roaming para uma rede localizada no espaço. Para isso, a AST SpaceMobile firmou várias alianças e acordos com operadoras móveis que, juntas, somam 1,8 bilhão de usuários móveis.

As soluções Nokia AirScale Single RAN buscarão permitir que a AST SpaceMobile forneça serviços móveis para novos usuários e assinantes pré-existentes em regiões que atualmente não estão sendo atendidas por redes terrestres. Isso inclui a conexão com dispositivos em terra, no mar ou no ar.

A AST SpaceMobile se beneficiará de cartões plug-in modulares de banda base que adicionam capacidade onde é necessário. A Nokia também fornecerá sua solução NetAct para gerenciamento de rede e operações do dia a dia, bem como serviços de otimização e suporte técnico.

Previsão

AST SpaceMobile planeja lançar o satélite BlueWalker3 para testes em setembro, a partir de Cabo Canaveral, na Flórida. Trata-se de um satélite de baixa órbita que tem uma abertura de aproximadamente 64m2. Foi projetado para se comunicar diretamente com dispositivos móveis usando frequências padrão 3GPP. A AST SpaceMobile planeja implantar aproximadamente 100 satélites para alcançar uma cobertura global significativa.

“A Nokia está nos apoiando com dezenas de engenheiros e profissionais de desenvolvimento, incluindo os principais especialistas em arquitetura do Bell Labs, braço de pesquisa da Nokia. Estamos planejando o lançamento de nosso satélite de teste BlueWalker3 em uma órbita baixa, para os próximos meses, que tem uma antena de matriz em fases de 64 m2, projetada para fornecer conectividade direta a dispositivos celulares. Com esse satélite, planejamos realizar testes ao redor do mundo em conjunto com as principais operadoras móveis, aproveitando as soluções tecnológicas Nokia no campo”, disse Scott Wisniewski, diretor de estratégia da AST SpaceMobile. (Com assessoria de imprensa)

