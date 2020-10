Nokia e Americanet alcançam velocidade de 4 Gbps em testes com 5G

Demonstração de aplicações com uso da tecnologia aconteceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo

A Americanet testou, nesta segunda-feira, 26, o uso da tecnologia 5G, em parceria com a Nokia, alcançando a velocidade de 4 Gbps na banda larga, um recorde na América Latina. A apresentação aconteceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A empresa obteve junto à Anatel a licença em caráter de teste e pesquisa para as experimentações na cidade, utilizando as faixas de 3,5 e 26 GHz (milimeter wave).

Segundo o CEO da prestadora, Lincoln Oliveira, a demonstração é mais uma prova de que os ISPs poderão usar a tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) para levar conexão de alta capacidade para cidade pequenas e remotas. Além da banda larga fixa, foram testadas transmissões orquestradas de vídeo 4K ao vivo e com imagens captadas por meio de drone, utilizando aplicações desenvolvidas pelas empresas parceiras: Universidade Federal de Campina Grande e seu Laboratório Virtus.

Outra câmera sem fio, instalada em uma viatura da polícia demonstrou o uso da tecnologia em ações de segurança, enquanto outro teste mostrou algumas possibilidades que o 5G traz para a indústria. A aplicação de realidade aumentada e inferência automática, desenvolvidas sob a tecnologia 5G e combinadas com computação de borda; foi desenvolvida pelo Neo Vision. Já o SENAI-SP, mostrou como a digitalização das indústrias, também conhecida como Indústria 4.0, pode aumentar a produtividade de vários setores, incluindo o de manufatura.

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, em vídeo, destacou que a implantação do 5G exigirão parcerias para ir além. Dois conselheiros da agência, Moisés Moreira e Vicente Aquino, presentes na demonstração, reiteraram o apoio à participação das Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) no leilão do 5G.

Colaboraram com os testes as empresas Qualcomm, Motorola, ASKEY, My Business, Keysight Technologies e Ookla Speedtest.