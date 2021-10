Nokia diz que há redução de 65% nos custos com automação de rede IP

Levantamento foi feito com cooperação da empresa de pesquisa Analysys Mason, que discute o estudo com a Nokia em webinar no dia 20 de outubro

A Nokia revelou, hoje, 5, em conjunto com a empresa de pesquisa Analysys Mason, que se as operadoras automatizarem suas redes IP em três categorias operacionais podem reduzir os custos em até 65%. Essa é uma das principais descobertas do estudo encomendado pela fabricante, que se concentrou na conformidade de serviços de operadora, gerenciamento do ciclo de vida da rede, processos e serviços de garantia de rede implantados em uma plataforma de automação de rede.

Com o intuito de quantificar os benefícios da automação de rede na camada controladora de domínio, a Analysys Mason entrevistou operadoras do mundo todo sobre suas estratégias e resultados de automação em suas redes. Foram coletados mais de 60 pontos de dados.

O NSP é um controlador de domínio de rede de IP, óptico e micro-ondas, de vários fornecedores, que permite a automatização de vários processos de gerenciamento de rede. Segundo a Analysys Mason, a participação de mercado da Nokia a coloca como um dos principais provedores no espaço de automação e orquestração de rede.

Segundo a Analysys Mason, a redução de custos no controlador de domínio demanda os seguintes fatores:

a) A automação de processos reduz em até 68% o tempo necessário para trabalhos manuais;

b) O tempo necessário para a implantação de novos serviços é reduzido em até 88%; c)

c) Menos tarefas manuais significa também menos erros humanos e mais previsibilidade. O uso de cenários padronizados reduz a frequência de solicitações de serviços e problemas que requerem correção manual. Em geral, o tempo gasto em processamento de erros é reduzido em até 85%.

d) A automação da correlação entre o alarme e a análise da causa original oferece uma redução significativa no tempo médio de reparação (MTTR), de até 71%.

Benefícios

“Nosso estudo mostra benefícios claros na camada de domínio, por isso recomendamos fortemente que os operadores automatizem processos de gerenciamento de rede para seus serviços de IP. A automação de rede será fundamental para permitir futuros modelos de negócios baseados no fatiamento de rede”, disse Larry Goldman, gerente de projetos da Analysys Mason.

De acordo com Mike Thompson, chefe de automação de rede IP da Nokia, “embora tenhamos visto avanços significativos na automação de rede para a prestação de serviços, as maiores economias são obtidas quando se automatiza o gerenciamento do ciclo de vida da rede”. Existem ainda muitas tarefas manuais nas áreas de rede e serviço, bem como nas migrações, no provisionamento de dispositivos e upgrades, que podem se beneficiar da automação de rede, falou Thompson. (com assessoria de imprensa).