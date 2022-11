Nokia define políticas ESG e alinha diretrizes aos negócios

A Nokia anunciou, nesta segunda-feira, 31, uma agenda aprimorada de ESG (sigla, em inglês, para Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa) integrada às áreas de negócio e tecnologia.

Segundo a empresa finlandesa, a estratégia ESG levou 12 meses para ser concluída e foi direcionado às atividades nas quais a companhia causa maior impacto social. Além disso, o planejamento foi estruturado em cinco grandes pilares: meio ambiente, digitalização industrial, segurança e privacidade, ponte para o fosso digital e negócios responsáveis.

“A estratégia está alinhada com os tópicos que são importantes para a Nokia e seus stakeholders e incorporada em suas estratégias de negócios e tecnologia”, afirma a companhia, em nota.

Em comunicado à imprensa, a Nokia diz que, no que diz respeito ao pilar meio ambiente, pretende ser líder em eficiência energética com base em silício, software e sistemas, além de alavancar oportunidades para otimizar operações verdes.

Em digitalização industrial, a Nokia reforça o compromisso com conectividade e soluções digitais capazes de transformar as indústrias físicas. Sobre segurança e privacidade, o objetivo da empresa é prover redes seguras, em conformidade com as regulamentações nacionais.

Para acabar com o fosso digital, a companhia de telecomunicações salienta que utilizará o seu portfólio de produtos em parceria com operadoras de redes não terrestres e soluções de desenvolvimento de habilidades digitais.

Por fim, a respeito do pilar negócios responsáveis, a intenção da fabricante é continuar adotando uma abordagem proativa e orientada por valores na condução de práticas comerciais responsáveis, tanto internamente como em toda a sua cadeia de valor.

“A linha entre propósito e lucro está se dissolvendo, e as companhias estão procurando identificar a melhor estratégia ESG a fim de entregar um impacto mensurável aos desafios sociais, além de impulsionar a criação de valor”, afirma Nicole Robertson, vice-presidente da ESG da Nokia, a respeito das novas diretrizes da empresa.

