Nokia cria joint venture de chipsets 5G com universidade da Finlândia

A Nokia anunciou hoje, 6, que formou um joint venture com a Universidade de Tampere, na Finlândia. O negócio vai focar o desenvolvimento de processadores System-On-Chip (SOC) para a linha de chipsets ReefShark da fabricante, usados nos equipamentos de rede.

Um Centro de Excelência será inaugurado na universidade até novembro, onde será feito o desenvolvimento da tecnologia. O objetivo da Nokia com a joint venture é desenvolver no longo prazo competência da produção de System-On-Chip de arquitetura própria.

PUBLICIDADE

A unidade vai desenhar e produzir chips. Também fechará parcerias com terceiros para licenciar a aumentar a produção a fim de atender o “ecossistema” de usuários dos chips. A empresa formada também vai trabalhar no desenvolvimento de SoCs para hardware de código aberto, em tecnologias de aprendizagem de máquina, inteligência artificial e equipamentos de segurança.

Essa não é a primeira parceria da Nokia com o a Universidade de Tampere. Ainda nos anos 2000 a empresa fechou parceria com a instituição para a criação do “Nokia Innovation Center”, localizado dentro da universidade. (Com assessoria de imprensa)