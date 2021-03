Nokia chega a 150 contratos comerciais de 5G no mundo

A Nokia anunciou hoje, 29, que alcançou a marca de 150 contratos fechados com CSPs e empresas para implantação da 5G. Hoje, a finlandesa possui 38 contratos com operadoras na Europa, 24 na Ásia, 13 na América e outros 9 entre Oriente Médio e África. A Nokia também detém mais de 200 compromissos comerciais de 5G e 62 redes 5G ativas junto a operadoras.

Na América, a companhia possui contratos com: Antel Uruguay, AT&T, Bell Canada, C Spire, CNT Ecuador, DISH, Setar Aruba, Shaw Canada, T-Mobile, Telecom Argentina, TELUS, US Cellular, Verizon.

Em outubro do ano passado, a Nokia estava nos 100 contratos fechados de 5G ao redor do mundo. Um dos acordos comerciais mais recentes prevê o fornecimento de infraestrutura 5G de banda C para a AT&T durante cinco anos. (Com assessoria de imprensa)