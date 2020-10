Nokia chega a 100 contratos de implantação de rede 5G

A Nokia avisou hoje, 2, que chegou à marca de 100 contratos fechados para a implantação de redes 5G no mundo. Apenas no terceiro trimestre, firmou novos 17 contratos. A empresa participa ainda de pelos menos outros 60 testes, que podem, ou não, gerar novos negócios.

A fabricante finlandesa participa da implantação do 5G nos quatro principais operadores dos EUA, nos três principais do Japão e na Coreia do Sul. Nesta semana, fechou acordo com a BT, no Reino Unido, país onde a Huawei será proibida de fornecer novos equipamentos a partir de 2021.

Em comunicado, a Nokia também disse que está ganhando espaço com redes privadas 5G. Corporações representam hoje 12% dos contratos fechados. Do total de contratos, 34 redes já foram implantadas e estão em operação comercial.