Nokia avisa que resultado de 2021 será melhor que o previsto

A fabricante de equipamentos de rede Nokia soltou comunicado nesta terça, 13, no qual avisa que vai elevar as previsões de resultado para o ano. A empresa divulgará detalhes na data da publicação dos resultados do segundo trimestre, que acontecerá em 29 de julho.

A companhia não especificou o quão melhor será o ano, mas lembrou que os números serão melhores do que os prometidos em abril, quando estimou receitas entre € 20,6 bi e € 21,8 bi, margem operacional de 7% a 10%, fluxo de caixa positivo e retorno sobre capital de 10% a 15%.

Pekka Lundmark, CEO e presidente do grupo, disse que os números resultam de controle de custos e crescimento em vários mercados. Mas admite que o segundo semestre tende a ser mais difícil do que o primeiro.

“Continuamos a esperar alguns contratempos no segundo semestre, com já havíamos previsto, mas nosso desempenho no primeiro semestre foi uma boa fundação para o ano inteiro”, disse no comunicado.