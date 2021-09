Nokia apresenta processador FP5 de roteamento de rede

A Nokia apresentou hoje, 22, a quinta geração de seu silício de roteamento para redes IP, o FP5. Esse será o novo coração das plataformas de roteamento IP da Nokia. Ele visa atender à necessidade de escalar a capacidade da rede, habilitar serviços IP de maior velocidade e os proteger contra ameaças à rede. As plataformas baseadas em Nokia FP5 estarão disponíveis a partir do primeiro semestre de 2022.

A quinta geração de processador de rede suporta interfaces de roteamento 800GE de alta densidade, diminuição de 75% do consumo energético e capacidade integrada para criptografia por fluxo.

Os processadores anteriores também contavam com abordagem integrada à segurança de rede IP. No FP4, por exemplo, a defesa DDoS volumétrica com detecção e mitigação passou a ter base em roteador. Por sua vez, o FP5 introduz o ANYsec, uma nova taxa de linha, capacidade de criptografia baseada em fluxo integrada diretamente no chipset. O ANYsec oferece suporte à entrega de serviços IP seguros, incluindo MPLS e roteamento de segmento.

As plataformas da Nokia para o roteamento de serviços tem capacidade para canal transparente de 1,6 Tb/s para aplicações de transporte móvel, de núcleo de IP, peering, BNG e borda da operadora. Os novos cartões com FP5 sustentarão 14,4 Tb/s e podem chegar até 19,2 Tb/s, com agregação da Nokia. Uma nova série de plataformas de forma fixa fator 7750 Service-1 permite a obtenção de benefícios do FP5 em lugares menores dentro da rede.

Os novos processadores são compatíveis com FP4 e tem integração com versões mais recentes do Sistema Operacional do Roteador de Serviço (SR OS) da Nokia.