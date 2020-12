Nokia anuncia mudança de comando no Brasil

A Nokia anunciou hoje, 11, Ailton Santos como Head da Nokia Brasil. Ailton, que está há três anos na empresa e lidera a Nokia Software na América Latina, assume o posto em 1º de janeiro de 2021. O executivo vai responder para Osvaldo Di Campli, que preside a região da América Latina desde outubro de 2017.

O executivo assume a posição anteriormente ocupada por Luiz Tonisi. Em comunicado, a empresa diz que o executivo “segue para novos desafios” após longa e bem-sucedida carreira na Nokia.

“Temos um compromisso com o Brasil e nossos esforços estão voltados para criar um ecossistema de 5G aberto, robusto e com redes de alto desempenho, com segurança e integridade. Ter a oportunidade de liderar uma equipe dedicada ao desenvolvimento do país é extremamente motivador”, diz Santos.

Pelos equipamentos da Nokia passam atualmente 50% do tráfego nacional móvel, fixo e IP e 35% dos acessos de banda larga fixa. “Estamos confiantes na implementação e nas inúmeras oportunidades que o 5G trará para toda sociedade”, acrescenta o executivo.

Santos liderava a equipe da Nokia Software para a América Latina. Graduado em Matemática e Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, o executivo é pós-graduado em Gestão Estratégica Avançada pelo IMD (International Institute for Management Development), na Suíça, tem mestrado em Ciências da Administração pela SMU (Southern Methodist University), no Texas EUA, e mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ailton possui certificações de excelência, tais como Conselheiro de Administração pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa), Lean Six Sigma Black Belt pela HP e ITIL Foundation pelo itSMF.

Ailton Santos tem sido mentor voluntário ativo de vários programas de preparação de mulheres executivas (NGWL – Next Generation of Women in Leadership), faz trabalho voluntário como corpo de juízes América Latina de programa de inovação com desafio de inclusão do MIT ICC (Massachusetts Institute of Technology), é mentor voluntário de empresas “Startup” no programa de governo InovAtiva Brasil. Além disso, Ailton já atuou como professor universitário de Administração, tem livros publicados (coautor) na área da gestão e já foi empresário no segmento de educação. Antes de ir para a Nokia, foi VP regional e líder nacional da Hewlett-Packard Enterprise Software, e Diretor Global de Infraestrutura de TI da Baker Hughes. (Com assessoria de imprensa)